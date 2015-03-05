Гривня на межбанке установилась на уровне 23,20 за доллар

В четверг, 5 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 22,90/23,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,30/25,65 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,37/0,38 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:00 составил 23,3079 грн/долл., к этому часу было заключено 23 соглашения, объем торгов составил 2,07 млн долл.