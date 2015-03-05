ВР предварительно поддержала законопроект, который позволит Украине привлечь $800 млн

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных инвестиционных проектов (№2258).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 312, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил во время представления проекта закона министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, "речь идет о государственных инвестициях, речь идет о 800 миллионах долларов Всемирного банка и японского правительства, которые, если мы примем этот и еще несколько законопроектов, предоставят деньги в конце апреля".

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"Обязательно необходимо все законопроекты принять, и деньги обязательно получить для стабилизации экономики в стране", - сказал министр.

Он также озвучил поправки к законопроекту. В частности, они касаются того, что государственные инвестиции не будут касаться местных бюджетов.

"Предлагается исключить из законопроекта Государственный фонд регионального развития", - сказал Абромавичус.

Также ко второму чтению в законопроекте предлагается уточнить порядок формирования Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиций, в которую предлагается включить членов бюджетного комитета парламента.

Целью внесения изменений в Бюджетный кодекс, как отмечается в пояснительной записке, является создание эффективной и прозрачной системы управления государственными инвестициями, которая позволит обеспечить обоснованность и прозрачность принятия решений по финансированию государственных инвестиционных проектов, стабильность их финансирования, повысить эффективность использования государственных средств и результативность государственных инвестиционных проектов.

Кроме того, принятие закона позволит гармонизировать систему управления государственными инвестициями с бюджетным процессом.

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Для достижения цели законопроектом предусмотрено: определение понятий "государственный инвестиционный проект" и "государственные (местные) капитальные вложения"; определение общего объема государственных капитальных вложений и приоритетных направлений (сфер, отраслей) вложений Основными направлениями бюджетной политики на следующий бюджетный период; установление Минфином плановых и прогнозных объемов государственных капитальных вложений на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов с учетом необходимости продолжения или завершения таких проектов, начала новых и доведение таких объемов до 15 апреля каждого года в Минэкономразвития; прозрачное и коллегиальное распределение бюджетных средств в пределах общего объема государственных капитальных вложений для продолжения (завершения) реализации ранее начатых инвестиционных проектов и новых.

Также проектом закона предусмотрено ежегодное включение в проект государственного бюджета необходимого объема расходов в течение всего срока реализации проекта по результатам распределения, осуществленного Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов; отображение списка государственных инвестиционных проектов (с указанием объемов финансирования) отдельным приложением пояснительной записки к проекту государственного бюджета; обнародование информации о реализации государственных инвестиционных проектов вместе с информацией о выполнении бюджетных программ государственного бюджета; неприменение процедуры государственной регистрации инвестиционных проектов, предусмотренной Законом Украины "Об инвестиционной деятельности".