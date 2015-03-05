Официальный курс гривни укрепился почти до 23 за доллар

НБУ принимает административные меры для стабилизации национальной валюты.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 5 марта с 14:30 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2309.0564 (с 4 марта – 2377.1263); 100 евро – 2568.5943 (с 4 марта – 2654.7747); 10 российских рублей – 3.7318 (с 4 марта – 3.8116). Читайте такжеНБУ за четыре дня выкупил больше половины имеющихся на межбанке долларов Как сообщал УНИАН, гривня продолжает укрепляться и на межбанковском рынке. Котировки гривни к доллару США на межбанке сегодня днем установились на уровне 22,90/23,20.

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