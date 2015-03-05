Пессимистический сценарий от Кабмина: ВВП упадет на 12% при инфляции 43%

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%, говорится в постановлении №76, опубликованном на правительственном веб-портале.

При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.) в 2015 году, импорта – 22% (55 млрд долл.). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% - до 60 млрд долл., импорта – на 10,7% - до 63 млрд долл.

Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.

Прибыль предприятий, по расчетам правительства, в 2015 году будет колебаться от 307,9 млрд грн по оптимистическим оценкам до 303,3 млрд грн по пессимистическим. Фонд оплаты труда составит 505,9 млрд грн по оптимистическим расчетам и 483,4 млрд грн - по пессимистическим. При этом средняя зарплата, в зависимости от оценок, меняется незначительно - от 3 990 грн по оптимистическому сценарию до 3 831 грн - по пессимистическому.

Прогнозный уровень безработицы в 2015 году составит 10,2% по оптимистическому сценарию и 11,5% по пессимистическому.

Также в правительстве спрогнозировали замедление темпов падения экономики страны в 2016 и 2017 годах даже по пессимистическому сценарию до 7% и 3%, соответственно, при прогнозных показателях инфляции: по пессимистическому сценарию в 16,4% в 2016 году и 9,7% в 2017-м.

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Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд оценивает падение экономики Украины в 2014 году на уровне 6,9%, и прогнозирует падение экономики страны в 2015 году на уровне 5,5% при инфляции 25%. Аналогичный прогноз обнародовали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, утверждающие, что падение экономики Украины в 2015 году составит не менее 5%.

В конце февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключил, что прогнозные показатели курса гривни и инфляции, заявленные правительством в рамках внесения изменений в государственный бюджет на 2015 год, будут пересмотрены, поскольку курс гривни на уровне 21,7 за грн/долл. и инфляция в 26% - цифры «достаточно оптимистические».