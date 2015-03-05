В Украине насчитали 258 официальных миллионеров

Государственная фискальная служба (ГФС) с начала 2015 года зарегистрировала 258 граждан, имеющих доход более 1 млн грн, сообщается на сайте ведомства.

«С начала текущего года 65,2 тыс. граждан подали декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет более 4,9 млрд грн. Доходы более 1 млн грн указали в своих декларациях 258 лиц», - говорится в сообщении.

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По данным ГФС, наиболее активно декларировали доходы жители Днепропетровской области (5 тыс. деклараций), Полтавской (4,9 тыс.), Запорожской (4,6 тыс.) и Харьковской (4,4 тыс.). Что касается структуры доходов, то большую часть из них - 1,6 млрд грн - составляют доходы, полученные от унаследованного и подаренного имущества, при этом доход, полученный от заработной платы, составил 1,4 млрд грн. Кроме того, украинцы получили от продажи движимого и недвижимого имущества 595,4 млн грн дохода, от операций с инвестиционными активами - 282,8 млн грн.

Согласно сообщению, сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в госбюджет, составила 116 млн грн. Также 19,2 тыс. человек воспользовались правом на получение налоговой скидки. К возвращению они задекларировали 30,4 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в Украине в декабре 2014 года выросла на 21% - до 4 тыс. грн. Зарплаты выше среднего в декабре были зафиксированы в сфере авиатранспорта (14 тыс. грн), в финансовой и страховой деятельности (8,1 тыс. грн), научно-технической деятельности (6,4 тыс. грн), информации и телекоммуникаций (5,9 тыс. грн), в промышленности (4,6 тыс. грн). Зарплаты в сфере образования и здравоохранения традиционно оказались ниже среднего по стране – 3 тыс. и 2,7 тыс. грн соответственно.