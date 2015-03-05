Украине по пессимистическому сценарию Яценюка еще три года не светит рост экономики

Кабинет министров Украины, оценивая развития экономической ситуации в стране по трем сценариям, прогнозирует замедление темпов падения экономики страны в 2016 и 2017 годах даже по пессимистическому сценарию до 7% и 3% соответственно, говорится в постановлении №76, опубликованном на правительственном веб-портале.

При этом прогнозные показатели инфляции по пессимистическому сценарию составляют 16,4% в 2016 году и 9,7% в 2017-м.

Согласно пессимистическим оценкам, номинальный ВВП страны в 2016 году составит 1,9 трлн грн, в 2017-м – 2,1 трлн грн. Прибыль предприятий в 2016 году не превысит 335 млрд грн, в 2017-м – 373,4 млрд грн. Фонд оплаты труда в 2016 году составит порядка 515,7 млрд грн при средней зарплате в 4208 грн, в 2017-м году - 553,6 млрд грн при средней зарплате в 4567 грн. Безработица по пессимистическому сценарию в 2016 году составит 11%, в 2017-м уменьшится до 10,5%.

При этом экспорт и импорт в 2016 году вырастут до 52 млрд долл. и 52,4 млрд долл. соответственно, а в 2017 году упадут до 50,4 млрд долл (экспорт) и 50,7 млрд долл (импорт).

По оптимистическим оценкам, номинальный ВВП страны в 2016 году составит 2,1 трлн грн, в 2017-м – 2,4 трлн грн. Инфляция, по оптимистическим оценкам правительства, составит 9% в 2016 году и 7,7% в 2017-м. Прибыль предприятий в 2016 году по оптимистическому сценарию составит 367,4 млрд грн, в 2017-м – 430,8 млрд грн.

Фонд оплаты труда по оптимистическому сценарию правительства в 2016 году составит порядка 566,3 млрд грн при средней зарплате в 4482 грн, в 2017-м – 627,7 млрд грн при средней зарплате в 4981 грн. Безработица по оптимистическому сценарию в 2016 году составит 9,9%, в 2017-м уменьшится до 9,5%. При этом экспорт и импорт в 2016 году вырастут до 63,2 млрд долл. и 65,9 млрд долл. соответственно, а в 2017 году – до 66,4 млрд долл. (экспорт) и 69,5 млрд долл. (импорт).

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.), импорта – 22% (55 млрд долл.).

Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.