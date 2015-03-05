У банка сына Януковича появится новый владелец
Антимонопольный комитет разрешил малоизвестной компании приобрести «Всеукраинский банк развития»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Экосипан» (г. Киев) приобрести контрольный пакет акций неплатежеспособного «Всеукраинского банка развития», принадлежащего сыну экс-президента Александру Януковичу, сообщается на сайте комитета.
«Предоставлено разрешение ООО «Экосипан» (г. Киев) на приобретение акций «Всеукраинского банка развития» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления», - говорится в сообщении АМКУ.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк 27 ноября 2014 года признал «Всеукраинский банк развития» неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию. Нацбанк объяснил свое решение применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.
В свою очередь, владеющая банком группа компаний «МАКО», принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявила, что банк является платежеспособным, а ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, в связи с чем группа намерена обжаловать решение НБУ в суде. Однако группа признала, что банк находится в сложной ситуации в результате потери отделений в Крыму и на востоке Украины и рассчитывал на поддержку регулятора.
«Всеукраинский банк развития» (Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Януковича у власти активы банка выросли в 13 раз.