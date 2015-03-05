У банка сына Януковича появится новый владелец

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Экосипан» (г. Киев) приобрести контрольный пакет акций неплатежеспособного «Всеукраинского банка развития», принадлежащего сыну экс-президента Александру Януковичу, сообщается на сайте комитета.

«Предоставлено разрешение ООО «Экосипан» (г. Киев) на приобретение акций «Всеукраинского банка развития» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления», - говорится в сообщении АМКУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 27 ноября 2014 года признал «Всеукраинский банк развития» неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию. Нацбанк объяснил свое решение применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

В свою очередь, владеющая банком группа компаний «МАКО», принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявила, что банк является платежеспособным, а ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, в связи с чем группа намерена обжаловать решение НБУ в суде. Однако группа признала, что банк находится в сложной ситуации в результате потери отделений в Крыму и на востоке Украины и рассчитывал на поддержку регулятора.

«Всеукраинский банк развития» (Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Януковича у власти активы банка выросли в 13 раз.