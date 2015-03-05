Новые 100-гривневые банкноты появятся в обращении с понедельника

Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 4 марта N50-01011/14196, имеющемся в распоряжении УНИАН.

В письме НБУ обращает внимание банков, что сортировку и упаковку новых банкнот при их обработке нужно осуществлять отдельно от банкнот номиналом 100 гривен предыдущих образцов, что вызвано необходимостью ведения их раздельного учета как банкнот нового поколения.

«Ввести в обращение с 9 марта 2015 года банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года... Установить, что банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 является законным платежным средством на территории Украины и обязательны к приему по их номинальной стоимости», - говорится в постановлении НБУ, которое прилагается к письму.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк анонсировал выпуск банкнот номиналом 100 грн нового образца в конце прошлого года.

По информации регулятора, банкноты будут выпущены для улучшения организации наличного обращения и в пределах планового выпуска на 2015 год на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

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Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.