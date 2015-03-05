Гривня закрыла межбанк на отметке 23,30 за доллар
17:52, 05 марта 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,93/25,67 грн/евро
REUTERS
В четверг, 5 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 22,60/23,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,93/25,67 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3730/0,3840 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию после 17:00 составил 23,0119 грн/долл., к этому часу было заключено 184 соглашения, объем торгов составил 178,47 млн долл.
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