Золотовалютные резервы НБУ сократились до $5,6 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украина в феврале снизились на 12,4% - до 5,625 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, золотовалютные резервы обновили более чем 11-летний минимум после провала до 6,218 млрд долл. в июне 2003 года.

Согласно опубликованным данным, на 1 марта резервы в иностранной валюте составили 4,698 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 3,94 млн долл., золото – 922,47 млн долл.

По данным НБУ, на динамику резервов в феврале повлияли платежи Украины по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга на сумму 539,1 млн долл., а также интервенции НБУ по продаже иностранной валюты на сумму 651,3 млн долл., из которых 560,4 млн долл. составили адресные интервенции. Объем интервенций по покупки валюты НБУ составил 144,7 млн долл.

Также сообщается, что поступление средств в пользу правительства от размещения государственных облигаций Украины в феврале составили 298,3 млн долл.

«Учитывая то, что Украина ожидает позитивного решения Совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении нового пакета финансовой помощи уже 11 марта этого года, объем международных резервов Украины на сегодня является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины в краткосрочной перспективе», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украина в январе снизились на 14,77% - до 6,420 млрд долл.

За 2014 год резервы сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%.