Нацбанк сегодня продавал и покупал доллары на межбанке по 23/24 гривень

Национальный банк Украины сегодня провел двустороннюю интервенцию на межбанковском валютном рынке с котировками на уровне 23/24 грн за доллар, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

По информации собеседника агентства, вмешательство НБУ значительно оживило рынок, торги на котором до этого проходили достаточно вяло. В частности, первые 3 сделки были зарегистрированы в 12:00, или спустя 2 часа после начала торгов.

Всего, по данным НБУ, за день банки заключили 184 сделки на 178,47 млн долл. по средневзвешенному курсу 23,0119 грн/долл.

По информации другого участника рынка, утренний «ступор» межбанковского рынка обусловлен введенными НБУ ограничениями, и для подготовки к работе по новым правилам банкирам и их клиентам понадобилось некоторое время.

По его словам, вопросы у банкиров вызвали требования к банкам не покупать валюту клиентам, у которых на счетах свыше 10 тыс. долл. собственной валюты, а также включение в перечень документов для проверки заявок на покупку валюты справки из фискальной службы и запрет покупать валюту за заемные средства.

«Банки по-разному трактуют эти нормы: кто-то просто требует письмо у клиента с подтверждением, кто-то подходит более скрупулёзно и требует справки из других банков. Технически все достаточно сложно. Но думаю, что это временно, банкиры уже оборвали провода звонками в НБУ, регулятор разбирается, скоро спустит какие-то разъяснения, и рынок расшевелится», - предположил собеседник.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк после введения для импортеров ограничений, действующих с 24 февраля, стал крупнейшим покупателем валюты на межбанке, выкупив за 4 дня 275,32 млн долл. США, или 50,92% объема продажи валюты.

Введенные с 24 февраля ограничения для импортеров включают обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл. с предоплатой, оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Последним решением НБУ с 4 марта смягчил требования для операций критического импорта, отсрочив на один месяц введение обязательной аккредитивной формы расчетов. Одновременно регулятор расширил перечень документов для согласования платежей по импортным контрактам, обязав банки предоставлять справки фискальной службы об отсутствии у клиента-импортера задолженности по налогам, сборам и платежам.

Также с 4 марта НБУ продлил действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, ограничения по 90-дневному предельному сроку расчетов по внешнеэкономическим контрактам, запрета резидентам на досрочное погашение валютных кредитов нерезидентам, запрета на покупку и перечисление валюты для возврата за границу иностранных инвестиций и выплаты дивидендов инвесторам.

Среди нововведений регулятора - запрет банкам покупать валюту по поручению клиентов-резидентов (кроме физлиц), имеющих собственную валюту на счетах в банках в сумме более 10 тыс. долл. в эквиваленте по официальному курсу, ряд ограничений по продаже банковских металлов юрлицам за безналичные гривни, а также ограничение на покупку безналичной валюты и банковских металлов за гривни по собственным операциям банка до 0,1% регулятивного капитала банка в день, кроме операций на условиях «своп».

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Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 5 марта, составляет 23,09 грн/долл.