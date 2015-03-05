Украинцам откажут в реструктуризации валютных кредитов - требование МВФ

Если Верховная Рада и примет закон о реструктуризации валютных кредитов, то президент 100-процентно применит право вето. Ведь в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом записано, что государство не должно вмешиваться в двусторонние переговоры между заемщиками и банками относительно реструктуризации валютных ипотечных кредитов.

Об этом говорилось на заседании парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, пишет ТСН.

Там обсуждали выводы МВФ к законопроекту "О реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривну".

"В дополнение к крайне негативным выводам экспертов Международного валютного фонда представитель НБУ сообщил, что одним из пунктов нового меморандума с МВФ, где Украина просит предоставить ей расширенную программу финансирования (EFF) на 17,5 млрд долларов, есть обязательства президента Украины применить право вето в случае принятия парламентом закона о реструктуризации валютных кредитов. Согласно меморандуму с МВФ, государство не должно вмешиваться в двусторонние переговоры между заемщиками и банками относительно реструктуризации валютных ипотечных кредитов", - говорится в сообщении комитета.

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На требование представителей "Кредитного майдана" все равно вынести на рассмотрение парламента несколько тематических законопроектов, председатель комитета Сергей Рыбалка заявил: "Мы готовы внести эти законопроекты. Но мы получим 100-процентное вето президента. Вы видели, как это произошло с законом об усилении моратория на запрет взимания единого жилья валютных заемщиков. Мы дважды проголосовали за этот закон. И получили вето, которое не смогли преодолеть. Мы не популисты, чтобы рассматривать законопроекты лишь для демонстрации деятельности. И нам, и валютным заемщикам нужен конкретный результат", - подчеркнул Рыбалка.

Участники заседания договорились провести дополнительные консультации по этому поводу. Напомним, коммерческие банки сами готовы "простить" ипотечным валютным заемщикам 50% кредитов, но для этого нужны дополнительные изменения в законодательстве.