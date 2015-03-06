Замороженные в США активы трех российских банков составили $640 млн

Замороженные в США в рамках санкций активы российских банков "Россия", "Собинбанк" и СМП Банк составили около 640 млн долларов в нескольких десятках американских финансовых учреждений, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные, предоставленные ей американским минфином, передает Прайм.

Банк "Россия" стал первым российским юрлицом, попавшим под американские санкции после оккупации Россией Крыма. США объясняли, что заморозят активы банка из-за того, что он принадлежит попавшему под санкции Юрию Ковальчуку из "близкого круга" российского президента. 28 апреля под аналогичные санкции попали СМП Банк (братьев Аркадия и Бориса Ротенберга, также причисляемых к этому "близкому кругу") и принадлежащий ему "Собинбанк".

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На замороженных счетах банка "Россия" и "Собинбанка" в США находятся 572 млн долларов. По данным издания, это составляет приблизительно 10% от общих активов кредитной организации в 2013 году по нынешнему обмену курсу. Основная сумма - около 435 млн - была при этом размещена в финансовой компании Computershare, которая занимается управлением дивидендными платежами и пакетами акций по поручению своих клиентов. Еще несколько десятков миллионов заморожены на счету в Raiffeisen Bank, приводит WSJ сведения министерства финансов.

СМП Банк оставил на американских счетах 65 млн долларов – или 2% от активов 2013 года по текущему курсу, подсчитали журналисты. Эти деньги распределены между сотнями счетов, крупнейшие из которых - в Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs и J. P. Morgan Chase (по несколько миллионов долларов), пишет газета со ссылкой на данные минфина.

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Издание также касается данных о попавших под санкции компаниях и частных лицах. Согласно документам минфина США, Citibank заморозил на четырех счетах около 10 млн долларов, принадлежащих Конструкторскому бюро приборостроения (входит в НПО "Высокоточные комплексы").

В соответствии с законодательством о защите персональной информации, финансовое ведомство не приводит имен пострадавших от санкций россиян. Известно только, что самый крупный индивидуальный счет, заблокированный при таких обстоятельствах, находится в банке Brown Brothers Harriman и составляет 2 млн долларов.

По мнению журналистов, финансовые санкции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР") являются "комическими примерами". К такому выводу их привел размер счетов "ДНР" и "ЛНР", замороженных на платежной системе PayPal, – 5 тыс 354 и 637 долларов соответственно.