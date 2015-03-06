Курс евро к доллару упал до 12-летнего минимума

Курс евро к доллару снижается в пятницу на фоне итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), посвященного началу реализации программы количественного смягчения (QE), свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Сегодня утром курс евро к доллару снижался до 1,1028 доллара за евро с 1,1029 доллара на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов четверга европейская валюта опускалась до 1,0990 доллара за евро — минимума с 5 сентября 2003 года.

Курс доллара к иене снижался до 120 иен со 120,13 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) колебался: утром он снижался на 0,01%, до 96,33 пункта, при этом ранее он демонстрировал положительную динамику.

На европейскую валюту давление оказывают новости от ЕЦБ. Регулятор в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%. Кроме того, глава регулятора Марио Драги объявил точную дату начала программы количественного смягчения — 9 марта.

Объем комбинированных закупок государственных и частных облигаций составит 60 миллиардов евро ежемесячно. Регулятор планирует проведение программы до сентября 2016 года. Однако сроки проведения могут быть расширены до достижения устойчивого уровня инфляции, близкого к 2%.

Влияние на американскую валюту могут оказать данные по уровню безработицы в США в феврале, которые опубликует позднее в пятницу Министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Dailyfx.com, ожидают сокращения показателя до 5,6% по сравнению с январским показателем в 5,7%. Число рабочих мест в стране, по прогнозам экспертов, увеличится на 235 тысяч.