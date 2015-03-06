Кипр планирует снять контроль за движением капиталов

Об этом объявила в четверг глава Центрального банка республики Христалла Георгаджи на пресс-конференции по итогам выездного заседания совета управляющих Европейского центрального банка, состоявшегося в столице Кипра, передает ТАСС.

"Введение контроля за движением капиталов было неизбежной мерой, и он должен был сохраняться до тех пор, пока не будет восстановлено доверие к банковской системе страны", - сказала Георгаджи.

По ее словам, решение по данному вопросу примет министр финансов Кипра после консультаций с руководством Центробанка. «Я могу вас заверить, что мнение министра и управляющего ЦБ заключается в том, что последние сохраняющиеся до сих пор две-три меры по ограничению движения капиталов будут очень скоро сняты — до конца первого квартала текущего года», — добавила Георгаджи.

Читайте такжеУкраина за год снизила экспорт через офшоры на 87% - Фискальная служба

Столь жесткие меры были приняты в марте 2013 года в связи решением Еврогруппы о проведении "стрижки" депозитов в ведущих банках страны в качестве условия предоставления кредитной помощи в размере 10 млрд евро со стороны ЕС и МВФ для спасения Кипра от дефолта. Целью подобных ограничительных мер стало предотвращение бегства капиталов с острова, что могло окончательно разрушить финансовую систему страны.

В течение двух лет банковские ограничения постепенно ослаблялись. Сначала из-под их действия были выведены иностранные банки и их клиенты, а затем власти начали дозированно снимать контроль за операциями внутри страны, периодически поднимать допустимый потолок на выводимые за границу средства и на проведение зарубежных банковских транзакций для физических и юридических лиц.