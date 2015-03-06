Экономика Украины по итогам прошлого года упала на 7% - Абромавичус

Падение экономики Украины по итогам 2014 года составило порядка 7% при инфляции 24,9%, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Экономика страны в тяжелейшем положении. Причина такого состояния была заложена не только провальной политикой прошлой власти, но и полным отсутствием реформ на протяжении последних 25 лет, - сказал министр. - Снижение реального ВВП по итогам 2014 года составило почти 7%. Промышленное производство сократилось на 10,1%. Экспорт товаров и услуг сократился почти на 20%, потребительская инфляция составила 24,9%».

Как подчеркнул министр, на начало года ситуация по инерции продолжает быть напряженной. Негативную динамику демонстрируют практически все секторы экономики.

«В январе падение промышленного производства составило почти 21%. Инфляция остается завышенной, есть сильное давление на курс», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики не обнародовала окончательных оценок падения экономики в 2014 году, но сообщила, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ускорилось до 15,2% с 5,3%, зафиксированных кварталом ранее.

В то же время ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд оценил падение экономики Украины в 2014 году на уровне 6,9%.

В свою очередь, Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.) в 2015 году, импорта – 22% (55 млрд долл.). Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.

Прогнозный уровень безработицы в 2015 году составит 10,2% по оптимистическому сценарию и 11,5% - по пессимистическому.