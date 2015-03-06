Гонтарева: в результате банкротства 44 банков Украина потеряла 200 миллиардов

В результате банкротства 44 банков в этом и прошлом году банковская система Украины потеряла 200 млрд грн, что составляет почти 9% ВВП страны, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

Глава НБУ поблагодарила депутатов за принятие закона об усилении ответственности собственников и менеджмента банков.

«Почему это важно? Потому что собственники и менеджмент неплатёжеспособных банков должны возмещать убытки, нанесенные государству и вкладчикам. В 2014-2015 годах Фонду гарантирования было передано 44 банка, 11 из которых – в 2015 году. По сути, банковская система потеряла почти 200 млрд грн, а это почти 9% нашего ВВП», - сказала Гонтарева.

По ее словам, 50 млрд грн из этой суммы приходится возмещать государству через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. «А это почти 10% доходов бюджета страны. По состоянию на 25 февраля вкладчикам неплатежеспособных банков уже выплачено 18,5 миллиарда гривен», - добавила Гонтарева.

Глава НБУ подчеркнула, что если бы закон об усилении ответственности собственников банков был принят раньше, эта сумма была бы значительно меньше. «Поскольку каждый акционер и менеджер, который собирался вывести активы и списать это все на кризис, трижды подумал бы над своим решением», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НБУ в одном из телеинтервью сообщала, что очистка банковской системы от неплатежеспособных банков находится на финишной прямой и вскоре в нашей стране останется здоровая и сильная банковская система. По ее словам, банки, которые остались, прошли стресс-тесты, внесли капитал и полностью показали прозрачность своего акционерного капитала.

В 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года этот список пополнился еще 11 финучреждениями. Выведение банков с рынка и выплаты их вкладчикам осуществляет Фонд гарантирования вкладов физлиц.