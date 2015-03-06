Глава ГФС прокомментировал задержание сотрудника ведомства за взятку

На своей персональной странице в Фейсбуке он написал: «Только что узнал, что прокуратурой Киевской области совместно сотрудниками ГУБОП задержан работник центрального аппарата ГФСУ. Как раз во время получения им взятки. Благодарен правоохранителям за компетентность и профессионализм. Честность и прозрачность являются основными приоритетами обновленной Государственной фискальной службы Украины. Об этом должен помнить каждый налоговик».

Напомним, 5 марта по поручению Генпрокуратуры прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками ГУБОП МВД Украины был задержан чиновник ГФСУ, требовавший от предпринимателя незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. долл. за устранение проблем, связанных с остановкой деятельности его фирмы правоохранительными органами. Чиновник был задержан вместе с посредником при получении части взятки в сумме 50 тыс. долл. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст.368 УК Украины.