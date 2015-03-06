Глава ГФС прокомментировал задержание сотрудника ведомства за взятку

11:31, 06 марта 2015
Финансы
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Сегодня утром Глава фискальной службы Украины Игорь Билоус поблагодарил правоохранителей за эффективную работу по борьбе с коррупцией в возглавляемом им ведомстве. 

Игорь Билоус

На своей персональной странице в Фейсбуке он написал: «Только что узнал, что прокуратурой Киевской области совместно сотрудниками ГУБОП задержан работник центрального аппарата ГФСУ. Как раз во время получения им взятки. Благодарен правоохранителям за компетентность и профессионализм. Честность и прозрачность являются основными приоритетами обновленной Государственной фискальной службы Украины. Об этом должен помнить каждый налоговик». 

Напомним, 5 марта по поручению Генпрокуратуры прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками ГУБОП МВД Украины был задержан чиновник ГФСУ, требовавший от предпринимателя незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. долл. за устранение проблем, связанных с остановкой деятельности его фирмы правоохранительными органами. Чиновник был задержан  вместе с посредником при получении части взятки в сумме 50 тыс. долл.  Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст.368 УК Украины.

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