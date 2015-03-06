Глава НБУ назвала сумму задолженности по кредитам рефинансирования

Задолженность по всем кредитам рефинансирования, выданным Национальным банком Украины за всю историю, на сегодня составляет 110 млрд грн, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

Глава НБУ подчеркнула, что Национальный банк должен оказывать поддержку банкам в период оттока депозитов как кредитор последней инстанции, и что это является стандартной операцией в мировой практике. Также она отметила, что слухи о выданных сотнях миллиардов рефинансирования банкам за период ее каденции являются небылицами.

«Сейчас задолженность по всем кредитам рефинансирования, предоставленными Национальным банком за всю его историю, сегодня составляет 110 млрд грн. Не 200, не 300, не 500, а 110», - сказала Гонтарева.

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По словам Гонтаревой, наибольший объем из невозвращенных кредитов рефинансирования выдан банкам в 2008-2009 годах, в период премьерства Юлии Тимошенко и при главе НБУ Владимире Стельмахе.

«Из этих 110 млрд грн – это красная часть слайда - это с октября 2008 года по июнь 2009 года. 77,7 млрд грн было выдано в то время за каденцию премьер-министра Тимошенко и главы Национального банка Стельмаха. Они до сих пор не возвращены. Из 110 млрд грн 77 выданы с 2008 по 2009 год», - сказала Гонтарева, срываясь на крик.

Одновременно она подчеркнула, что за ее каденцию объемы выданного банкам рефинансирования снизились на 1,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в январе 2015 года по сравнению с декабрем сократил объем рефинансирования банков в 3,4 раза - до 12,770 млрд грн. Кредиты рефинансирования были предоставлены 19 банкам.

Объем корсчетов банков в НБУ в январе вырос на 24,4% - до 33,9 млрд грн. Объем обязательных резервов по состоянию на 10 февраля составил 37,5 млрд грн.