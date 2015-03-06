Гонтарева: «Вернулась из Рады. Вдохновленная. Слухи о моей отставке – безосновательны»

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в очередной раз опровергла слухи о своей отставке, назвав их безосновательными, сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

«Только что вернулась из Верховной Рады Украины. Вдохновленная. Спасибо за поддержку тем парламентариям, которые действительно заслуживают, чтобы их так называли. Слухи о моей отставке – безосновательны», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

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Как сообщал УНИАН, более 30 депутатов заблокировали трибуну Верховной Рады Украины во время выступления председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. В основном, это были члены фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты скандировали: “Отставка!”.

Гонтарева прервала свое выступление и через две минуты покинула трибуну парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман назвал недопустимым поведение депутатов, которые сорвали выступление главы Нацбанка.