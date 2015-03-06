Гонтарева объяснила, для чего Нацбанк повысил учетную ставку

Национальный банк Украины повышением учетной ставки до 30% годовых пытается связать свободную ликвидность банков, чтобы минимизировать потенциальное давление на валютный курс и цены.

Об этом говорится в тексте размещенной на сайте Национального банка Украины речи Валерии Гонтаревой в Верховной Раде, которую она не успела зачитать из-за блокирования парламентской трибуны.

Согласно тексту, глава НБУ напоминает, что регулятор существенно усилил монетарную политику путем повышения учетной ставки до 30% годовых и увеличения обязательных резервов банков.

«Этим мы пытаемся связать свободную ликвидность банков, чтобы минимизировать потенциальное давление на курс и цены. Хотя некоторые эксперты и советовали нам бороться с инфляционными процессами политикой дешевых денег, но это совет из разряда тушения пожара бензином», - отмечается в тексте речи Гонтаревой.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта повысил учетную ставку до 30% годовых. В этом году НБУ уже повышал учетную ставку - с 6 февраля до 19,5%.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала этого года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 5 марта, составляет 23,09 грн/долл.