Результаты служебного расследования в Фискальной службе сообщат к середине марта

Результаты служебного расследования в отношении руководства Государственной фискальной службы, инициированного и санкционированного премьер-министром Украины Арсением Яценюком, будут озвучены уже на следующей неделе – к середине марта, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Стоит отметить служебное расследование, которое проводится в настоящий момент. Результаты будут оглашены примерно через неделю. Это показывает желание правительства и власти в целом бороться с коррупцией», - сказал министр.

Он также отметил, что одним из показателей такой борьбы должен стать порядок в таможне и диалог с европейскими партнерами о формировании единых таможенных служб на границах, а также о проведении налоговой реформы в сжатые сроки.

«По консультациям премьера с нашими европейскими партнерами, есть диалог о том, чтобы сделать совместные таможни на общих границах, чтобы избежать коррупции в этой отрасли, - сказал Абромавичус. – А кроме того, Нацсовет реформ принял решение делать налоговую реформу как можно быстрее. И рабочая группа начинает работу в ближайшие дни. У нас есть видение, что мы готовы сделать серьезную реформу, чтобы наша налоговая система была лучшей в Восточной Европе».

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Абромавичус отметил, что основная идея реформы – расширить налоговую базу без увеличения налогового давления, в первую очередь, на малый и средний бизнес. «В том и состоит идея, чтобы расширить налоговую базу – налог на роскошь, доходы более зажиточных. Плюс прикрытие налоговых дыр, которыми пользовался большой бизнес. Мы приняли закон о трансфертном ценообразовании, подняли ренту на железную руду и ренту на транспортировку аммиака, что поднимет доходы госбюджета», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести глубокое расследование в отношении деятельности руководства Государственной фискальной службы с тем, чтобы по его результатам принять необходимые кадровые решения по всей вертикали управления ведомством. Одновременно глава правительства обратился к бизнесу с просьбой назвать факты злоупотреблений со стороны сотрудников ГФС.

Яценюк подчеркнул, что на время проведения расследования правительство отстраняет руководство ГФС от службы. При этом Яценюк обратился к местным руководителям налоговых органов, отметив, что они несут такую же ответственность, как и центральное руководство ГФС. Он обратил особое внимание на «организованные преступные группировки с участием представителей службы безопасности, таможенников, прокуроров, милиционеров, которые занимаются отмыванием денег, крышеванием таможни и созданием схем, приводящих к разграблению страны, которая находится в состоянии войны».