Гонтарева подсчитала убытки от незаконных действий владельцев неплатежеспособных банков

Общая сумма убытков от противоправных действий акционеров и руководства неплатежеспособных банков превышает 58 млрд грн, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Приведу цифры Фонда гарантирования: на сегодня общая сумма убытков, нанесенных неплатежеспособными банками из-за противоправных действий акционеров банков и их должностных лиц, составляет более 58 млрд грн. Сейчас уже открыто 239 уголовных дела на общую сумму почти 43 млрд грн», - сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что принятый в парламенте закон об усилении ответственности собственников и руководства банков значительно усилит позицию регуляторов в этом вопросе.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава НБУ в одном из телеинтервью сообщала, что очистка банковской системы от неплатежеспособных банков находится на финишной прямой, и вскоре в нашей стране останется здоровая и сильная банковская система. По ее словам, банки, которые остались, прошли стресс-тесты, внесли капитал и полностью показали прозрачность своего акционерного капитала.

В 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года этот список пополнился еще 11 финучреждениями. Выведение банков с рынка и выплаты их вкладчикам осуществляет Фонд гарантирования вкладов физлиц.