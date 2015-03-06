Официальный курс гривни продолжает укрепляться - уже меньше 23 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 6 марта с 14:30 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам.

100 долларов США – 2289.7045 (с 5 марта – 2309.0564);

100 евро – 2534.4739 (с 5 марта – 2568.5943);

10 рублей – 3.7023 (с 5 марта – 3.7318).

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При этом на межбанковском валютном рынке к 13:00 котировки гривни к доллару США установились на уровне 22,60/23,00, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро на межбанке к 13:00 находились на уровне 24,78/25,25, по отношению к российскому рублю – 0,3450/0,3500.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:30 составил 22,9109 грн/долл., к этому часу было заключено 66 сделок на 26,62 млн долл.