С начала года украинцы забрали из банков уже 18 млрд гривень депозитов

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Только за прошлый год граждане забрали из банков 126 млрд грн, а с начала текущего года эта сумма увеличилась еще на 18 млрд грн», – сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что в таких условиях НБУ обязан помогать банкам рефинансированием для обеспечения их своевременных расчетов и возврата вкладов населению.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,2% в гривне - до 357,9 млрд грн, на 4% в валюте - до 18,7 млрд долл.

По итогам 2014 года общий объем депозитов в украинских банках снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 млрд грн, и на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 млрд долл.

Согласно статистике НБУ по денежно-кредитному рынку с 2001 года, отток депозитов из банков по итогам 2014 года стал наибольшим за этот период, после 8,3%, или 27 млрд грн, оттока в кризисном 2009 году.

В 2013 году объем банковских депозитов вырос на 17,3% – до 666,1 млрд грн, в том числе гривневые депозиты выросли на 31,6%, валютные – снизились на 1,2%.