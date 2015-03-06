Гонтарева уверена, что кредит МВФ успокоит валютный рынок

Об этом говорится в тексте размещенной на сайте Национального банка Украины речи Валерии Гонтаревой в Верховной Раде, которую она не успела зачитать из-за блокирования парламентской трибуны.

Согласно тексту, регулятор остается сторонником гибкого обменного курса, но в случае возникновения панических настроений на валютном рынке намерен с ними бороться административными мерами и проведением валютных интервенций.

«Уже на следующей неделе МВФ должен принять окончательное решение о выделении Украине средств. Те, кто ожидает, что это успокоит рынок, – правы. Но сотрудничество с фондом – это не только деньги, это прежде всего обязательства всех ветвей власти провести настоящие реформы», – отмечается в тексте речи Гонтаревой.

В частности, согласно тексту, правительству необходимо реформировать энергетическую и фискальную сферу, а также дерегулировать бизнес. Парламент должен принять необходимые для этого законы, а НБУ – контролировать инфляцию и стабилизировать банковский сектор.

Читайте такжеЯценюк: Украина выполнила все условия МВФ и ждет денег

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабинет министров Украины утвердил меморандум о сотрудничестве с МВФ по новой программе с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) и объемом кредитования 17,5 млрд долл.

Окончательное решение о старте новой программы должен принять Совет директоров МВФ, заседание которого состоится 11 марта. Общий объем финансовой помощи Украине от МВФ и других доноров после старта программы с фондом в ближайшие 4 года может составить до 40 млрд долл.

Согласно последнему заявлению Фонда, МВФ рассчитывает на скорейшее выполнение Украиной предварительных условий для начала новой программы кредитования экономики страны и готов помочь Нацбанку стабилизировать ситуацию на валютном рынке. В фонде сообщили, что большой объем средств будет выделен в начале программы, что поможет быстро стабилизировать макроэкономическую ситуацию.