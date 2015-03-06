Россия сохранила расходы на вооружение: "финансовые ресурсы на военные цели есть"

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сохранила расходы на закупку вооружений, несмотря на «оптимизацию бюджетных расходов».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром финансов РФ Антоном Силуановым.

«В правительстве завершена большая работа по оптимизации бюджетных расходов. Хорошо известно, что одна из существенных статей расхода – это расходы на оборону, безопасность, на силовые ведомства в целом. В этой связи хотел бы поблагодарить вас за то, что, несмотря на проделанную работу по оптимизации, удалось сохранить основные параметры гособоронзаказа и программы вооружения, что чрезвычайно важно для того, чтобы достичь планируемых параметров по обновлению армии и флота», - сказал Путин.

Кроме этого, он заявил, что должны быть продолжены работы по реконструкции и строительству новых военных городков, должны быть решены запланированные на этот год вопросы, связанные с предоставлением жилья. Также в этом году должны быть проиндексированы пенсии военным пенсионерам.

При этом Силуанов заверил, что финансовые ресурсы на военные цели есть.

Читайте такжеПутин решил лично распоряжаться средствами Фонда национального благосостояния

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Сегодня, 6 марта, министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд заявил, что дальнейшая агрессия Российской Федерации против Украины или нарушение достигнутых в феврале Минских договоренностей приведет к введению Европейским Союзом новых санкций против этой страны.

Хэммонд подтвердил, что среди возможных ограничений обсуждается отключение России от системы SWIFT, отметив, что такая мера имела бы очень серьезные последствия для российской экономики.

Глава польского МИД Гжегож Схетина сравнил отключение России от системы SWIFT с эффектом атомной бомбы и назвал это "окончательной мерой".

Cхетина добавил, что ЕС может ввести новые санкции против РФ в случае, например, нападения на Мариуполь.

Правительство РФ в течение недели скорректирует поправки в бюджет на 2015 год. Поправки в бюджет разработаны Минфином РФ, исходя из уточненного макроэкономического прогноза Минэкономразвития на 2015 год, предполагающего снижение ВВП на 3% при цене на нефть в 50 долларов за баррель и инфляции в 12%.

Дефицит бюджета, согласно проекту, в 2015 году составит 3,8% ВВП (2,76 триллиона рублей). Доходы бюджета в текущем году существенно сократятся и планируются на уровне 12,45 триллиона рублей. Минфин из-за ожидаемого снижения доходов федерального бюджета в 2,7 триллиона рублей будет просить парламентариев разрешить покрыть снижение за счет средств Резервного фонда, накопленного в прошлые годы.