Польша подтвердила готовность выделить Украине 100 миллионов евро кредита

Глава польского правительства Эва Копач во время сегодняшней встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым подтвердила готовность польских властей выделить Украине 100 млн евро кредита.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского правительства.

"Копач проинформировала о создании уполномоченного правительства по делам реформ в Украине и подтвердила готовность к выделению кредита в размере 100 млн евро, о котором было объявлено во время ее визита в Киев в январе этого года", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, глава правительства Польши заверила Турчинова в готовности Польши поддерживать Украину, в частности, в контексте проведения необходимых реформ и обсудила сотрудничество в ряду сфер.

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"Политика Европейского Союза относительно Украины, двустороннее и многостороннее военное сотрудничество, создание литовско-польско-украинской бригады, а также ситуация безопасности в Украине были главными темами во время встречи главы правительства Эвы Копач с секретарем СНБОУ Александром Турчиновым", - отметила пресс-служба.

Кроме того, стороны обсудили вопросы гуманитарной и медицинской помощи для украинцев и участие Польши в проектах НАТО для Украины.

Пресс-служба заметила, что во встрече польского премьера с Турчиновым принимал участие министр обороны Польши Томаш Семоняк.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБОУ в рамках своего двухдневного визита в Польшу 5-6 марта также провел встречи с президентом Польши, главами Сейма и Сената, министром иностранных дел и председателем Бюро Национальной безопасности.