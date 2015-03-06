НБУ сегодня на межбанке продавал и покупал доллары по курсу 22,50/23,50

Национальный банк Украины сегодня выходил на межбанковский валютный рынок с двусторонней интервенцией по курсу 22,50/23,50 грн/долл., сообщил УНИАН казначей одного из крупнейших банков.

По словам собеседника агентства, Нацбанк продолжает оставаться самым крупным покупателем валюты на рынке, продавая лишь незначительный ее объем.

По данным на сайте НБУ, средневзвешенный курс гривни на 16:00 составил 23,0377 грн/долл., к этому часу было заключено 216 сделок на 156,19 млн долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке, по информации банкиров, к этому часу установились на уровне 22,50/23,00 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 24,51/25,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,38/0,39 грн/рубль.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 5 марта проводил двустороннюю интервенцию на межбанковском валютном рынке по курсу 23/24 грн за доллар. По информации участников рынка, вмешательство регулятора оживило рынок, торги на котором проходили достаточно вяло после введения новых ограничений.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 6 марта, составляет 22,8970 грн/долл.