Средства Фонда гарантирования вкладов составляют 16,4 млрд гривень

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 марта составил 16,4 млрд грн, сообщается на сайте Фонда.

Участниками фонда по состоянию на 1 марта являются 152 банка.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда на 1 февраля составил 16,826 млрд грн. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2015 году получил кредит у Национального банка на сумму 9,950 млрд грн под 14% годовых сроком на год.

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Также сообщается, что объем полученных фондом кредитов в 2014 году составляет 20,315 млрд грн, в том числе 11,118 млрд грн у Министерства финансов Украины и 10,118 млрд грн у НБУ.