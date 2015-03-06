Годовая инфляция в Украине ускорилась до 34,5%

Инфляция в Украине в феврале 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 5,3% с 3,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против февраля 2014 года) инфляция ускорилась до 34,5% с 28,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-февраль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 8,6%.

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Согласно приведенным данным, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали топливо и масла – на 19,4%, фрукты – на 17,5%, овощи – на 15,2%.

В годовом выражении, к февралю 2014 года, больше всего выросли цены на фрукты – на 86,9%, яйца - на 80,5%, канализацию – на 74,8%, природный газ – на 62,8%.

Снижение цен в феврале к январю зафиксировано только на яйца – на 1,1%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2014 года, ускорилась до 3,1% с 3%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении, против января 2014 года, инфляция ускорилась до 28,5% с 24,9%. По итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.