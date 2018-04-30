Баланс недели: законы в обмен на деньги МВФ, рост тарифов и укрепление гривни

Верховная Рада на минувшей неделе приняла пакет законов, необходимых для получения кредита Международного валютного фонда. В результате трехдневных споров, ругани, неприкрытого пиара, уговоров и угроз парламент одобрил, наконец, правительственные законопроекты, призванные реформировать энергетический сектор, сократить бюджетный дефицит и оздоровить банковскую систему.

Принятые народными депутатами изменения в госбюджет практически не отличаются от представленного ранее правительственного проекта. В частности, они предполагают увеличение доходов на 22,5 млрд грн, расходов - на 35,7 млрд грн. Министр финансов Наталия Яресько, представляя проект в парламенте, заявила, что увеличение доходов обусловлено повышением ренты с газодобывающих компаний, а также фактором инфляции и девальвации. В свою очередь, это позволяет увеличить расходы на субсидии и компенсации от роста тарифов на газ для населения, финансовую помощь для переселенцев, а также отразить эффект девальвации по расходам на обслуживание госдолга на 21,5 млрд грн.

В налоговой сфере парламентарии подняли до 70% с 20% ренту для газо- и нефтедобывающих предприятий, в первую очередь, для госкомпании «Укргазвыдобування». А также отменили налогообложение благотворительных организаций и проголосовали за изменения единого социального взноса. Теперь основным критерием для снижения ЕСВ с нынешних 41% до 16% будет не показатель средней зарплаты на предприятии, а сохранение отчислений ЕСВ в пересчете на одного застрахованного работника на уровне 2014 года. Кроме того, снижен «порог» легализации зарплат до 20%.

«Пенсионный» закон депутаты смогли принять только с шестой попытки. Он предусматривает сокращение пенсий для работающих пенсионеров на 15%, постепенное – в течение 10 лет - увеличение пенсионного возраста для оформления льготных пенсий на 5 лет, а также полное упразднение пенсий для работающих чиновников как временная мера до января 2016 года. Парламентарии отказывались воспринимать любые предложения правительства по столь болезненному вопросу. Хотя пенсионная реформа наряду с реорганизацией нефтегазового сектора остаются едва ли не главным требованиями МВФ.

Помимо бюджета, народные депутаты не оставили без внимания и банковский сектор. Был принят закон, усиливающий ответственность собственников и руководителей банков за действия, которые привели к неплатежеспособности их финучреждений.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде отметила, что принятый закон значительно увеличивает гарантии сохранения средств населения и бизнеса. По ее словам, в 2014-2015 годах в управление Фонда гарантирования были переданы 44 неплатежеспособных банка, из-за чего банковская система потеряла почти 200 млрд грн, или 9% ВВП.

«И если бы мы имели такой инструмент раньше, то эта сумма была бы значительно меньше, поскольку каждый акционер и его менеджмент, которые собирались вывести активы и списать все на кризис, трижды подумали бы над своим решением», - подчеркнула Гонтарева.

Примечательно, что уже на следующий день после принятия «банковского» закона НБУ признал неплатежеспособным крупнейший и одновременно системообразующий «Дельта Банк». Глава НБУ поспешила заверить, что новый закон будет распространяться на всех собственников финансовых учреждений.

Тарифы в рост

На минувшей неделе национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с МВФ, приняла решение о повышении с 1 апреля текущего года тарифа на газ для населения в 3,3 раза.

Это станет еще одним шагом к получению заветных денег от МВФ. Кроме того, данные меры позволят осуществить финансовое оздоровление «Нафтогаза» и обнулить дефицит бюджета компании до 2017 года.

Минимальный тариф на газ теперь составит 3600 грн за тысячу кубических метров. Такая цена будет действовать на объем до 200 кубометров в месяц, и только в отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля). Если же потребление будет выше, то стоимость газа составит 7188 грн за тысячу кубов.

Также с 1 апреля увеличатся тарифы на тепло для населения на 71,8% - до 537,2 грн/1 Гкал (без НДС).

Таким образом, украинцы с 1 апреля получат новые счета за электричество, газ, отопление и горячую воду.

Правительство выполнило все предварительные условия МВФ для старта новой четырехлетней программы сотрудничества. И теперь Украина находится в ожидании положительного решения совета директоров Фонда о выделении средств и перечислении первого транша кредита, экстренно необходимого экономике страны.

Деньги для экономики

На минувшей неделе правительство озвучило свои прогнозы перспектив роста украинской экономики в ближайшие три года.

Кабмин, оценивая развитие ситуации в стране по трем сценариям, прогнозирует - по пессимистическому сценарию - падение экономики в 2015 году на 11,9% при инфляции 42,8%. При этом даже по негативному сценарию руководство страны в 2016 и 2017 годах рассчитывает на замедление темпов падения экономики до 7% и 3%, соответственно. Оптимистический сценарий правительства предполагает падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Какого из предложенных сценариев придерживается правительство, пока не ясно. Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что украинская экономика находится в плачевном состоянии и ее необходимо строить практически с нуля.

«Экономика страны - в тяжелейшем положении. Причина такого состояния была заложена не только провальной политикой прошлой власти, но и полным отсутствием реформ на протяжении последних 25 лет. Негативную динамику демонстрируют все без исключения сферы экономической деятельности. Падение промышленного производства в январе составило 21%», - заявил он в ходе выступления в Верховной Раде.

МВФ согласен с оптимистическим сценарием правительства. Ключевой кредитор страны, согласно Меморандуму, прогнозирует падение экономики страны в 2015 году на уровне 5,5%. По прогнозу Фонда, темпы инфляции в 2015 году сохранятся на уровне 2014 года, рост цен, соответственно, составит 25%.

«Стюардесса по имени Лера»

На минувшей неделе гривня порадовала украинцев стремительным укреплением. За неделю нацвалюта, по официальному курсу, укрепилась с 26,85 грн/долл. до 22,89 грн/долл. Таким образом, курс практически достигнул обещанного главой НБУ уровня в 22 грн/долл.

«Мы как макроэкономисты со своей стороны с Международным валютным фондом посмотрели и сделали прогнозы, и они находятся на уровне между 20 и 22», - сказала Гонтарева.

По ее словам, после объявления о предварительном согласовании новой программы с МВФ движение на валютном рынке должно было происходить в сторону укрепления гривни, но началась паника, для погашения которой НБУ по согласованию с МВФ ввел ряд административных мер. Глава НБУ подчеркнула, что все административные ограничения не только согласованы, но и разработаны экспертами Международного валютного фонда.

Представляя нововведения, глава НБУ процитировала активиста Автомайдана Сергея Хаджинова, который написал на своей странице в Facebook, что Гонтарева виновна в падении гривни не более, чем стюардесса в катастрофе самолета.

«У нас до сих пор $6 млрд нелегального импорта. Мы можем затянуть ремни безопасности – наши административные меры, дать успокоительное пассажирам – наши вербальные коммуникации, и покормить пассажиров – наши интервенции», - сказала она, отметив, что никак не может повлиять на состояние платежного баланса, так как Нацбанк не занимается ни экспортом, ни импортом.

Нацбанк затянул «ремни безопасности» и принял новые меры для стабилизации. Для сокращения объемов гривни в обороте НБУ повысил учетную ставку до 30% с 19,5%, и вслед за этим провел соответствующую корректировку ставок по операциям регулирования ликвидности банковской системы. Также с 10 марта по 9 апреля увеличится объем обязательных резервов банков.

Кроме того, регулятор расширил перечень документов для согласования платежей по импортным контрактам, обязав банки предоставлять справки фискальной службе об отсутствии у клиента-импортера задолженности по налогам, сборам и платежам.

Нацбанк также смягчил требования для операций критического импорта, отсрочив на один месяц введение обязательной аккредитивной формы расчетов. Также с 4 марта продлил действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, ограничения по 90-дневному предельному сроку расчетов по внешнеэкономическим контрактам, запрета резидентам на досрочное погашение валютных кредитов нерезидентам, запрета на покупку и перечисление валюты для возврата за границу иностранных инвестиций и выплату дивидендов инвесторам.

Осуществив ограничения, регулятор стал крупнейшим покупателем валюты на межбанковском рынке, и выкупил более половины объемов продажи рынка за неделю. Банкиры отмечают, что вмешательство НБУ оживит рынок, торги на котором проходят вяло. По их словам, «ступор» межбанковского рынка обусловлен введенными НБУ ограничениями, и для подготовки к работе по новым правилам банкирам и их клиентам понадобится некоторое время.

Выбить почву из-под ног валютного рынка не смогло даже «феерическое» выступление главы НБУ в Раде. Гонтарева в очередной раз попыталась разъяснить депутатам основы банковского дела и, помимо традиционных оправданий, заявила, что объем невозвращенного рефинансирования за время ее каденции не вырос, а даже сократился. При этом она объяснила, на чьей совести наибольший объем невозврата.

«Из этих 110 млрд грн – красная часть слайда – это с октября 2008 года по июнь 2009 года. 77,7 млрд грн было выдано за каденцию премьер-министра Тимошенко и главы Национального банка Стельмаха. Они до сих пор не возвращены. Из 110 млрд грн 77 млрд грн выданы с 2008 по 2009 год», - сказала Гонтарева, срываясь на крик.

При этом Тимошенко, активно обвиняющая Гонтареву на разного рода политических шоу в раздаче громадных объемов рефинансирования, сидела на заседании ВР с каменным лицом и буквально «ела глазами» выступающую.

Закончить выступление Гонтаревой так и не удалось. Ряд депутатов во главе с «радикальным» Ляшко окружили трибуну Верховной Рады и начали скандировать «Ганьба» и «В отставку». После этого глава Нацбанка прервала свое выступление, и через несколько минут покинула трибуну.

«Только что вернулась из Верховной Рады Украины. Вдохновленная. Спасибо за поддержку тем парламентариям, которые действительно заслуживают, чтобы их так называли. Слухи о моей отставке – безосновательны», - напишет она позже в Facebook.

Глава НБУ может быть спокойна. До получения денег от Международного валютного фонда ее отставка маловероятна.

Ксения Обуховская (УНИАН)