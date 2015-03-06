Агентство для продвижения украинских товаров на зарубежные рынки хотят создать до конца года

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает к концу 2015 года создать эффективное экспортно-кредитное агентство, задачей которого станет помощь экспортерам в продвижении украинских товаров на рынки третьих стран, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте глава министерства Айварас Абромавичус.

«Выход отечественной продукции на новые рынки будет обеспечен благодаря внедрению норм и правил техрегулирования, принятых в ЕС. Это откроет рынки не только Европы, но и рынки других стран, признающих европейские стандарты, - сказал он. - Одновременно мы будем вести диалог о доступе украинских товаров на рынки третьих стран, оказывать всю необходимую поддержку нашим экспортерам. Здесь также совместно с депутатами есть идея по созданию экспортно-кредитного агентства. И я надеюсь, что уже к концу года такое агентство будет работать».

Как сообщал УНИАН, основной кредитор страны - Международный валютный фонд прогнозирует снижение объемов украинского экспорта в 2015 году на фоне общего ухудшения условий торговли и снижения экономической активности в первой половине года. В то же время в МВФ отметили, что согласованная программа экономических реформ имеет широкую базу, обеспечит рост конкурентоспособности, улучшит бизнес-климат и вместе с возвращением доверия восстановит доступ к рынкам капиталов для государственного и частного секторов.

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По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам 2014 года сократилось в 29 раз и составило 468,3 млн долл., в то время как в 2013 году баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 13,5 млрд долл. В 2014 году по сравнению с 2013 годом экспорт товаров из Украины снизился на 13,5% - до 53,913 млрд долл.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию объем экспорта на уровне 54,5 млрд долл. По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году составит 60 млрд долл.