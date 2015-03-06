Директор Полиграфкомбината утверждает, что цена биометрического паспорта привязана к курсу валют

Причина в том, что 70% материалов для изготовления документа имеют импортную составляющую. Об этом в интервью «Главкому», отвечая на вопрос о причинах высокой стоимости паспортов, рассказал директор Полиграфкомбината «Украина» Максим Степанов.

«Что касается непосредственно Полиграфкомбината «Украина», то цена состоит из сырья, материалов и нашей работы. К сожалению, большинство материалов для изготовления паспорта мы закупаем за границей, потому что такие материалы, как поликарбонат, обложка с чипом, защитные нити, краски и т. д. у нас не производятся. Поэтому импортная составляющая паспорта — это более 70%. Однако и то, что приобретается в Украине, тоже имеет импортную составляющую. Например, та же бумага, которую мы покупаем на фабрике Банкнотной бумаги НБУ. Основное сырье этой бумаги в виде целлюлозы и защитных волокон в любом случае покупается за границей», - пояснил Степанов.

Руководитель полиграфического предприятия также подчеркнул, что стоимость биометрического паспорта на момент заключения договора с Государственной миграционной службой Украины, а именно 5 января 2015 года, составляла 13,5 евро. На тот момент, эта сумма была эквивалентна 261 грн. Кроме того, по словам Степанова, из каждого бланка паспорта Полиграфкомбинат платит немалый налог.

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«При этом, в этой цене 43 грн. 50 коп. - это НДС, который платит Полиграфкомбинат с каждого бланка паспорта в бюджет», - отметил директор Полиграфкомбината.

Отвечая на вопрос о том, внесены ли данные украинских паспортов в международный каталог ICAO, директор Полиграфкомбината «Украина» заявил, что предприятие напрямую сотрудничает с Международной организацией гражданской авиации, а сертификаты, которыми подписываются наши биометрические паспорта, "5 января были загружены в систему ICAO".