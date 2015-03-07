В Украине срок ликвидации банков могут продлить с 3 до 5 лет

Срок ликвидации банков в Украине может быть увеличен с нынешних 3 лет до 5 лет.

Об этом говорится в проекте Меморандума Украины и МВФ, который есть в распоряжении ZN.UA.

По словам экспертов, это может повысить эффективность работы Фонда гарантирования вкладов ликвидационной массой (активов ликвидируемых банков), тем более, учитывая значительное текущую нагрузку на ФГВФЛ и перспективы его увеличения через сложную ситуацию в банковской системе.

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Также в проекте Меморандума предусмотрена проверка Топ-10 банков для определения объемов дорезервирования и докапитализации, а также отдельный аудит участников рынка на предмет соблюдения банками лимитов по выдаче инсайдерских кредитов (то есть займов структурам, которые, прежде всего, связаны с владельцами банков).