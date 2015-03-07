S&P понизило рейтинги крупных российских страховых компаний

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) произвело рейтинговые действия в отношении четырех российских страховых компаний: «Согаз», «РЕСО-гарантия» , «Ингосстрах» и СК «Транснефть».

Об этом сообщается на сайте агентства, передают «Ведомости».

Агентство понизило долгосрочные кредитные рейтинги «Согаза», СК «Транснефть» и «Ингосстраха» с ВВВ- до ВВ+, рейтинг «РЕСО-гарантии» был понижен с ВВ+ до ВВ. У «Согаза», СК «Транснефть» и РЕСО-гарантии» прогноз стабильный, у «Ингосстраха» - негативный

Долгосрочный кредитный рейтинг контрагента СК «ВТБ cтрахование» был подтвержден на уровне BB+. S&P также подтвердило долгосрочные рейтинги «Росгосстраха» и его ключевой дочерней компании на уровне BB- с негативным прогнозом. Долгосрочный рейтинг страховщика «Согласие» был подтвержден на уровне BB- со стабильным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, 26 января агентство Standard & Poors впервые за последнее десятилетие понизило суверенный кредитный рейтинг России с BBB- до ВВ+, то есть ниже инвестиционного уровня. Прогноз по рейтингу — «негативный».

9 января еще одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень, до уровня ВВВ-. Причинами были названы резкое падение рубля и цен на нефть, а также увеличение ключевой ставки до 17 процентов.

21 февраля агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг России до Ba1 с негативным прогнозом.