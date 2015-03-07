Бразильский реал пережил крупнейшее падение с 2008 года

Курс бразильского реала к доллару потерял за прошедшую неделю более 7%, это самое крупное падение курса бразильской валюты с 2008 года, пишет Прайм.

По итогам пятницы доллар стоил 3,06 реала, это самый низкий курс бразильской валюты с июля 2004 года, за сутки курс снизился на 1,49%.

При этом за неделю, по данным агентства Reuters, реал потерял 7,02% - что стало самым крупным показателем с 21 ноября 2008 года, когда реал за неделю потерял 8,38%. В то же время индекс бразильской биржи Bovespa в пятницу снизился на 0,76%, падение за неделю составило 3,1%.

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Снижение курса бразильской валюты произошло на фоне данных о снижении безработицы в США до минимальных за шесть лет значений - до 5,5%.