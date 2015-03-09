Сегодня в обиходе появится новая стогривневая купюра (фото)

Национальный банк Украины с 9 марта 2015 года вводит в обиход новую банкноту номиналом 100 гривень образца 2014 года, сообщает ТСН.

Заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий отметил, что с введением в обращение 100-гривневой банкноты начинается обновление предыдущего ряда банкнот, которые были выпущены в 2003-2007 годах.

С его слов, портрет Тараса Шевченко, который есть на 100-гривневых банкнотах, и будет размещен на банкноте нового образца 2014 года.

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По информации НБУ, новая банкнота имеет преобладающий желто-оливковый цвет и тонированный под этот цвет банкнотная бумага. При разработке обновленной банкноты были реализованы самые современные мировые технологии, в частности, на 100-ной купюре появятся два новых современных элемента защиты - "оконная" защитная лента и оптически-переменный элемент SPARK.

Также, отметили в НБУ, на лицевой стороне банкноты отдельные изображения имеют рельеф, что можно определить на ощупь.