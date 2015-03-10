Замглавы ЕК: Украине понадобится больше денег, чем ожидалось

Такое мнение высказала заместитель председателя Еврокомиссии Кристалина Георгиева в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel, пишет Deutsche Welle.

Как известно, по оценке МВФ, в течение ближайших лет для стабилизации Украины потребуется 41 миллиард долларов.

"Я считаю, что эта сумма может оказаться еще больше. 1,5 миллиона людей потеряли из-за войны крышу над головой - думаю, что для поддержки этих людей потребуется больше средств, чем мы думали", - добавила она.

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Замглавы Еврокомиссии утвердительно ответила на вопрос о том, что ЕС продолжит оказывать помощь и после 2020 года.

Георгиева назвала финансовую поддержку Украины "задачей для целого поколения".

"Мы должны принимать во внимание не только расходы на восстановление Украины, - заявила она. - Это богатая страна - и с точки зрения полезных ископаемых, и способностей людей".