Доллар вырос к иене до максимума с июля 2007 года

Доллар дорожает к иене в ходе торгов вторника, пробив максимум с июля 2007 года, на сообщениях, что программа выкупа гособлигаций в Японии может продлиться еще один год, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

По состоянию на утро курс доллара к иене рос до 121,77 иены за доллар со 121,15 иены за доллар на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов он пробил максимум с июля 2007 года в 121,84 иены за доллар, достигнув 122,01 иены за доллар.

Курс евро к доллару снижался до 1,0801 доллара за евро с 1,0852 доллара за евро. Ранее в ходе торгов курс европейской валюты к доллару обновил очередной минимум с сентября 2003 года в 1,0790 доллара за евро, достигнув 1,0786 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,42% - до 98,07 пункта.

В настоящее время в Японии проходит своя программа по выкупу гособлигаций. Она, по мнению аналитиков агентства Рейтер, может продлиться еще примерно год. При этом экономика Японии по итогам октября-декабря 2014 года впервые с апреля прошлого года продемонстрировала рост. Рост ВВП Японии в октябре-декабре 2014 года составил 0,4% в квартальном выражении, в годовом - 1,5%.

Снижению курса евро к доллару способствует начало программы количественного смягчения и выкупа Европейским центральным банком (ЕЦБ) гособлигаций стран зоны евро с вторичного рынка. Выкуп облигаций на сумму в 60 миллиардов евро ежемесячно продлится до сентября 2016 года, при этом сроки проведения количественного смягчения могут быть расширены до достижения устойчивого уровня инфляции, близкого к 2%.