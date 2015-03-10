В России уже задумались о выводе золотовалютных резервов из США и ряда стран Европы

Депутаты Госдумы от КПРФ просят главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину принять меры для заблаговременного вывода международных (золотовалютных) резервов из США, чтобы избежать их заморозки, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеЗамороженные в США активы трех российских банков составили $640 млнПо состоянию на 1 марта 2015 года, международные резервы РФ составили 360,221 млрд долларов против 376,208 млрд долларов на 1 февраля 2015 года.

По мнению депутатов от КПРФ, дальнейшее обострение отношений России с США и рядом стран ЕС может привести к блокированию международных резервов РФ.

"Просим Вас принять все необходимые меры для заблаговременного вывода золотовалютных резервов РФ из стран, которые ввели экономические санкции в отношении России, в целях сохранения полного контроля над вышеуказанными международными резервами", - говорится в депутатском запросе.

Читайте такжеНуланд: США и ЕС готовы к более глубоким санкциям против РФ в случае срыва перемирия в УкраинеМеждународные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).