Украинские банки в январе потеряли 8,5 млрд гривень

Банковская система Украины по итогам января 2015 года получила 8,504 млрд грн убытков против 810 млн грн прибыли за январь 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, доходы банков в январе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 16,9% и составили 17,9 млрд грн, расходы – на 82%, до 26,4 млрд грн.

Регулятор уточнил, что на финансовый результат банков негативно повлияли убытки банков, которые были отнесены к категории неплатежеспособных и в которые были введены временные администрации. Без учета убытков этих банков убыток банковской системы за январь составил 5,1 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам 2014 года получила 52,966 млрд грн убытков. Негативные финансовые результаты деятельности банков Украины в 2014 году были вызваны увеличением объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций. При этом основные банковские операции в целом по системе оставались прибыльными.