В России решили, что оккупированный Крым будет жить по сценарию Северного Кипра

В России уже признали, что санкции Запада существенно снижают возможности развития аннексированного Крыма, передают "Новости Крыма".

Как заявил министр РФ по делам оккупированного полуострова Олег Савельев, главное отличие экономической стратегии аннексированного Крыма от остальных субъектов Федерации — в широкой вариативности, связанной с различными сценариями развития политической ситуации.

Читайте такжеУ России новая проблема: нет денег на строительство энергосистемы оккупированного КрымаСавельев сообщил, что в настоящее время внимательно изучается опыт северного Кипра и других непризнанных территорий. «Мы пытаемся просчитать различные варианты с учетом более жесткого давления извне», - сказал он.

Министр подчеркнул, что ключевая задача, которую необходимо решить вне зависимости от санкций,— это инфраструктурная независимость полуострова. «Таковы реалии сегодняшнего дня: мы не можем рассчитывать на северный транспортный коридор, на стабильные поставки электроэнергии, газа, воды. Принято принципиальное решение, что мы будем наращивать собственную генерацию и обеспечим энергомост, достаточные перетоки электричества из Краснодарского края», - заключил он.

Читайте такжеРешение аннексировать Крым принималось лично Путиным - замминистра финансов РФТурецкая Республика Северного Кипра, провозглашенная после вторжения турецких вооруженных сил на Кипр в 1974 году, объявила о своей независимости в 1983 году. В 2004 году территория ТРСК была формально включена в состав Европейского союза как часть Республики Кипр. Признается Турцией и Абхазией. Все остальные государства — члены ООН признают территорию Северного Кипра как часть республики Кипр.