Активы банков Украины снизились на 11 млрд гривень

Активы банков Украины за январь 2015 года снизились на 11 млрд грн, или на 0,84%, по сравнению с началом года – до 1,306 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, по итогам месяца снизились на 3 млрд грн, или на 0,20%, – до 1,518 трлн грн.

Обязательства банков в январе снизились на 5 млрд грн, или на 0,43%, – до 1,164 трлн грн.

Капитал банков сократился на 5,663 млрд грн, или на 3,83%, – до 142,360 млрд грн.

По состоянию на 1 февраля 2015 года, в Украине лицензии на осуществление банковской деятельности имели 155 банков, в том числе один банк – лицензию санационного банка.

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Как сообщал УНИАН, активы банков Украины за 2014 год выросли на 38,757 млрд грн, или на 3,03% – до 1,317 трлн грн.

По состоянию на 1 января 2015 года, в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.