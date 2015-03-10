Гривня на межбанке окрепла до 22 за доллар

Во вторник, 10 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке повысились до 20,00/22,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По его словам, торги идут активно, курс доллара снижается, за счет административных мер Национального банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,25/23,95 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3410/0,3680 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:30 составил 21,8720 грн/долл., к этому часу было заключено 26 соглашений, объем торгов составил 7,59 млн долл.