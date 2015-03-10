Просроченная задолженность по банковским кредитам выросла до 14,6%

Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков за январь 2015 года выросла на 1,1 п.п. - до 14,6%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в январе банки снизили объем предоставленных кредитов на 6 млрд грн, или на 0,60%, – до 1 трлн грн.

Читайте такжеУкраинские банки в январе потеряли 8,5 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2014 году выросла на 5,8 п.п. – до 13,5%. За год банки нарастили объем предоставленных кредитов на 95 млрд грн, или на 10,43%, – до 1,006 трлн грн.