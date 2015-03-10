Базовая инфляция в Украине ускорилась до 33,2%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в феврале 2015 года по отношению к предыдущему месяцу ускорилась до 5,4% с 2,6%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

В годовом выражении, к февралю 2014 года, базовая инфляция ускорилась до 33,2% с 26,1%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-феврале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, базовая инфляция составила 29,7%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменение цен на продовольствие и энергоносители.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2015 года, ускорилась до 5,3%.

В годовом выражении (против февраля 2014 года) инфляция ускорилась до 34,5% с 28,5%, за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 8,6%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.