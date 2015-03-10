Оборот розничной торговли в Украине за 2014 год снизился на 8,6%

В 2014 году оборот розничной торговли в Украине снизился на 8,6%. Об этом сообщил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус в интервью порталу «Сегодня».

«Это очень много, мы теряем потребительский рынок, это очень опасно», - считает чиновник.

По его словам, ведомство в ближайшее время планирует проанализировать причины, чтобы уже с учетом принятых поправок к бюджету, введения новой ставки рентной платы, изменения курса доллара прогнозировать доходы до конца года.

Читайте такжеГлава ГФС рассчитывает привлечь в бюджет 3 млрд гривень от налогового компромиссаМежду тем, чиновник признает, что в сложившейся экономической ситуации есть и положительные моменты, которые можно использовать с пользой для страны. «Курс национальной валюты помогает многим экспортерам и удешевляет себестоимость продукции, - сказал Билоус в интервью. - Любая девальвация, по большому счету, стимулирует также внутреннее производство, которое замещает импорт. Приведу пример. Беседовал с представителями одного из крупных строительных супермаркетов. Импорт паркета становится нецелесообразным. Мгновенно открылся рынок для внутренних производителей ламината и паркета. Они подняли мощность, работают в четыре смены, и все равно продукции не хватает. Это создает толчок для внутреннего производства. Его нужно сейчас поддержать».