Нацбанку рекомендуют направить усилия на обеспечение покупательной способности гривни

Совет Национального банка Украины признал, что основные принципы денежно-кредитной политики на 2014 год не выполнены, и рекомендовал правлению НБУ подготовить изменения и уточнения в Основные принципы денежно-кредитной политики на 2015 год.

Об этом говорится в обнародованном на сайте регулятора решении совета НБУ «О выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год».

Читайте такжеГривня на межбанке окрепла до 22 за долларСогласно документу, по мнению совета НБУ, основные принципы денежно-кредитной политики на 2014 год не выполнены, поскольку большинство определенных ею задач и параметров остались вне влияния Национального банка.

«Поддержать инициативу членов совета Гонтаревой В.А. и Полунеева Ю.В. о целесообразности подготовки изменений и уточнений в Основные принципы денежно-кредитной политики на 2015 год», - отмечается в документе.

Помимо этого, совет рекомендовал правлению НБУ применять экономические методы и монетарные инструменты для реализации денежно-кредитной политики, в том числе направив усилия на обеспечение стабильности и покупательной способности национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, официальный курс гривни к доллару 26 февраля обновил исторический минимум на уровне 30,0102 грн/долл., и, таким образом, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза.

Национальная валюта с момента введения в оборот в 1996 году резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до 5 грн с 1,8 грн за доллар, а также почти вдвое в конце 2008 года - до 8 грн/долл.

После введения ряда ограничений на валютном рынке для импортеров и повышения учетной ставки НБУ до 30% годовых гривня начала укрепляться. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 6 марта, составляет 22,8970 грн/долл.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, фундаментальный уровень валютного курса по программе с Международным валютным фондом составляет от 20 до 22 грн/долл., и веденные регулятором ограничения позволят в ближайшее время стабилизировать курс гривни на уровне, близком к указанным фундаментальным значениям.