Fitch: золотовалютные резервы Украины в этом году вырастут до $13 млрд

Золотовалютные резервы Украины могут вырасти за счет получения международных кредитов до 13 млрд долл. до конца 2015 года и до 23 млрд долл. к концу 2016 года, сообщил агентству Bloomberg заместитель директора международного рейтингового агентства Fitch Ratings Пол Роукинз.

«Резервы могут вырасти до 13 млрд к концу года и до 23 млрд в 2016 году, если Украина будет поэтапно воплощать программу реформ (с ключевым кредитором – МВФ - УНИАН)», - цитирует Роукинза Bloomberg. При этом аналитик подчеркивает, что сейчас золотовалютные резервы страны находятся на отметке 5,6 млрд долл., что является самым низким показателем с января 2014 года и покрывают только месячный объем критического импорта. «При этом Центральному банку ничего не остается, как ужесточать контроль за финансовыми потоками и повышать учетную ставку», - отметил аналитик.

Он также обратил внимание, что весьма важным сейчас остается процесс переговоров по реструктуризации долга с держателями украинских бондов на общую сумму в порядка 15 млрд долл. По мере проведения переговоров, отметил Роукинз, суверенный рейтинг Украины, по версии Fitch, будет пересмотрен и понижен вплоть до преддефолтного уровня, поскольку в случае достижения договоренности, кредиторы не получат свои вложения. «В то же время, и «стрижки» не будет. Вероятнее всего, правительство предложил вариант «нового расписания» долговых платежей», - предположил Роукинз.

При этом он обратил внимание, что снижение рейтингов станет, скорее техническим шагом, в целом экономика страны покажет лучшие результаты, чем в 2014 году, когда падение ВВП составило, по оценкам Fitch, 7,5%. «А восстановление начнется в следующем году. Прекращение огня, договоренность о котором была достигнута в Минске в прошлом месяце, ослабит давление на правительство, которое получит больше пространства для экономического маневра», - отметил аналитик, добавив, что наряду со стабилизацией ситуации на востоке правительство должно выполнять и программу реформ.

Читайте такжеЯценюк подчеркнул, что международные кредиты дадут возможность стабилизировать гривнюКак сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украина в феврале снизились на 12,4% - до 5,625 млрд долл., обновив, таким образом, более чем 11-летний минимум после провала до 6,218 млрд долл. в июне 2003 года.

Согласно опубликованным данным, на 1 марта резервы в иностранной валюте составили 4,698 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 3,94 млн долл., золото – 922,47 млн долл.

По данным НБУ, на динамику резервов в феврале повлияли платежи Украины по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга на сумму 539,1 млн долл., а также интервенции НБУ по продаже иностранной валюты на сумму 651,3 млн долл., из которых 560,4 млн долл. составили адресные интервенции. Объем интервенций по покупки валюты НБУ составил 144,7 млн долл.

Также сообщается, что поступление средств в пользу правительства от размещения государственных облигаций Украины в феврале составили 298,3 млн долл.